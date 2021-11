கதை பிடிக்கவில்லை... 'ராட்சசன்' பட இயக்குநரை சூடாக்கிய தனுஷ்... தட்டி தூக்கிய சிவகார்த்திகேயன்!

சென்னை: நடிகர் தனுஷ் நடிக்க வேண்டிய படத்தில் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கவுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

முண்டாசுப்பட்டி, ராட்சசன் உள்ளிட்ட வெற்றிப் படங்களை இயக்கியவர் ராம் குமார். த்ரில்லர் படமான ராட்சசன் வசூல் ரீதியாகவும் விமர்சன ரீதியாகவும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

இந்தப் படம் இந்தியா மட்டுமின்றி வெளிநாடுகளிலும் ஏராளமான விருதுகளை குவித்தது. இந்தப் படம் இந்தியிலும் ரீமேக் செய்யப்படுகிறது.

எதிரிக்கு கூட இந்த நிலைமை வரக்கூடாது... சோஷியல் மீடியாவில் கலங்கிய 'பாண்டியன் ஸ்டோர்' நடிகர்!

English summary

It has been reported that actor Sivakarthikeyan will replace actor Dhanush in the film directed by Ramkumar as Dhanush refused to act in Ramkumar Directorial.