தன் படத்திற்கு தானே ரெவ்யூ கொடுத்து ப்ளூ சட்டை மாறனை கலாய்த்த எஸ்கே...தீயாய் பரவும் வீடியோ

சென்னை : தான் நடித்த டான் படத்திற்கு தானே ரெவ்யூ கொடுத்ததுடன், ப்ளூ சட்டை மாறனின் குரலிலேயே மிமிக்ரி செய்து சிவகார்த்திகேயன் ரெவ்யூ கொடுத்த வீடியோ சோஷியல் மீடியாவில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

விஜய் டிவியில் ஆங்கராக இருந்து பின் சினிமாவிற்கு வந்து, நடிகர், தயாரிப்பாளர், பாடலாசிரியர், பின்னணி பாடகர் என படிப்படியாக மிக குறுகிய காலத்திலேயே டாப் ஹீரோ பட்டியலில் இடம் பிடித்தவர் சிவகார்த்திகேயன். குடும்ப ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ஹீரோவாகவும் மாறி உள்ளார் சிவகார்த்திகேயன்.

English summary

In recent Don promotion event, Sivakarthikeyan imitates film celebrities. And he give review to Don movie. Sivakarthikeyan imitates Blue Sattai Maran voice and give review in his voice. This video goes viral in social media. Blue Sattai Maran also give positive review for Don movie.