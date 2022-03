தனுஷ் பட நடிகை கர்ப்பம்.. பேபி பம்ப் போட்டோவை போட்டு குழந்தையை வரவேற்க காத்திருக்கும் சோனம் கபூர்!

மும்பை: நடிகர் தனுஷின் முதல் பாலிவுட் படமான ராஞ்சனா படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக நடித்த நடிகை சோனம் கபூர் கர்ப்பமாக உள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் அனில் கபூரின் மகளும் பாலிவுட் நடிகையுமான சோனம் கபூர் ஏகப்பட்ட சூப்பர் ஹிட் இந்தி படங்களில் நடித்துள்ளார்.

தொழிலதிபர் ஆனந்த் அஹுஜாவை திருமணம் செய்து கொண்ட சோனம் கபூர் முதன்முறையாக தங்களது குழந்தையை வரவேற்க காத்திருக்கிறார்.

தங்கச்சிக்காக இந்த அளவுக்கு தியாகம் செய்யணுமா... விஜய் டிவியின் புதிய சீரியல்

English summary

Sonam Kapoor shares baby bump photo and announces her pregnancy via instagram post. She laid on the lap of her husband for the beautiful pictures fans and celebrities sending their love and wishes.