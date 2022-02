ரீலில் வில்லன்...ரியலில் ஹீரோ...விபத்தில் காயமடைந்தவருக்கு உதவிய சோனு சூத்..குவியும் பாராட்டுக்கள்

மொகாலி : விபத்தில் காயமடைந்தவரை தூக்கி சென்று உதவிய நடிகர் சோனு சூத்தின் வீடியோ இணையத்தில் வேகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் அவரின் மனிதநேயத்தை பாராட்டி வருகின்றனர்.

பல படங்களில் கொடூரமான வில்லன் ரோலில் நடித்துள்ளார் சோனு சூத். தமிழ், தெலுங்கு, இந்தியில் முன்னணி வில்லன்களில் ஒருவராக இருக்கும் சோனு சூத் நிஜ வாழ்க்கையில் பலருக்கும் ஏராளமான உதவிகள் செய்து, ரியல் ஹீரோ என பலராலும் புகழப்பட்டு வருகிறார். அப்படி ஒரு சம்பவம் மீண்டும் நடந்துள்ளது.

English summary

Actor Sonu Sood saved a man's life who was injured in road accident. Sonu sood lifted that man with his hands and admitted to hospital in his car. This video spreads like fire. Many of the fans appreciate soonu sood.