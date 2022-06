”தம்பி சார்”.. ரோலக்ஸ் மோடுக்கே சூர்யாவை வைத்திருக்க விரும்பும் கமல்.. அடுத்த சம்பவம் கன்ஃபார்ம்!

சென்னை: கமலின் விக்ரம் யூனிவர்ஸை விரிவுப்படுத்திய லோகேஷ் கனகராஜ் அதில் அண்ணன் சூர்யாவையும், தம்பி கார்த்தியையும் இணைத்துள்ளார்.

கைதி படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து கைதி 2 உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், விக்ரம் படத்தை பார்க்கவே கைதி படத்தை பார்த்துட்டு வாங்க என லோகேஷ் கனகராஜ் ட்வீட் போட்டது ஏன் என்பது விக்ரம் படத்தை பார்த்த அனைவருக்குமே புரிந்திருக்கும்.

இந்த லோகேஷ் கனகராஜின் யூனிவர்ஸில் புதிதாக ரோலக்ஸ் கதாபாத்திரத்தில் இணைந்துள்ள சூர்யா போட்ட ட்வீட்டுக்கு கமல் போட்ட பதில் ட்வீட் டிரெண்டாகி வருகிறது.

English summary

Kamal Haasan replied to Suriya’s recent thanks tweet, he tweeted, “Dear Suriya Thambi, This was long overdue you know it. Love, you already had. Now increase that demography. All the very best for you my thambi , sorry Thambi Sir” surprised fans.