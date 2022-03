ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தின் புதிய முயற்சி.. சகோதரி செளந்தர்யா எப்படி வாழ்த்திருக்காரு பாருங்க!

சென்னை: மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள 'பயணி' எனும் ஆல்பம் வீடியோவின் 25 நொடி டீசர் வெளியாகி உள்ளது.

அதை என்ஜாய் கூட பண்ண முடியாமல் ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.

இந்நிலையில், தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அந்த வீடியோவை ஷேர் செய்து தனது சகோதரி ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்தை செளந்தர்யா ரஜினிகாந்த் வாழ்த்தி உள்ளார்.

English summary

Soundarya Rjainikanth shares her sister Aishwarya Rajinikanth’s directorial album payani in her twitter page and tweeted, “Wishing my sister Aishwarya all the very best for her single releasing soon”.