புத்தாண்டு நாளில் ட்ரீட் கொடுக்கும் விஜய்யின் பீஸ்ட் டீம்? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: நடிகர் விஜய் நடிப்பில் உருவாகி வரும் பீஸ்ட் படத்தின் அப்டேட் ஒன்று வரும் புத்தாண்டு நாளில் வெளியாக உள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் விஜய் நடித்து வரும் படம் பீஸ்ட். இந்தப் படத்தில் பூஜாஹெக்டே, அபர்ணா தாஸ், மலையாள நடிகர் ஷைன் டாம் சாக்கோ, யோகி பாபு, ஜான் விஜய், விடிவி கணேஷ் உள்ளிட்ட பலர் நடிக்கின்றனர்.

இயக்குநர் செல்வராகவனும் இந்தப் படத்தில் முக்கிய கதாப்பாத்திரத்தில் நடிக்கிறார். இந்தப் படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கிறார்.

பீஸ்ட் பட ஷூட்டிங் ஓவர்.. இயக்குநர் நெல்சனை கட்டியணைத்து பாராட்டிய விஜய்.. தெறிக்கும் டிரெண்டிங்!

English summary

Sources says Beast Single track will be releasing on New year? Beast movie post production work will be started soon it seems.