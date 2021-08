ஆத்தாடி.. விட்டதையெல்லாம் பிடிக்கும் வடிவேலு.. இத்தனை படங்கள் கைவசமா? தீயாய் பரவும் தகவல்!

சென்னை: நடிகர் வடிவேலு கைவசம் பல படங்கள் இருப்பதா தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் ராஜ்கிரணிண் என் ராசாவின் மனசிலே படத்தின் மூலம் தமிழ் சினிமாவுக்கு என்ட்ரி கொடுத்தவர் நடிகர் வடிவேலு.

மதுரையை பூர்விகமாக கொண்ட வடிவேலு தொடர்ந்து பல படங்களில் நகைச்சுவை நடிகராகவும் குணச்சித்திர நடிகராகவும் நடித்துள்ளார்.

English summary

Sources says that Ten directors have told story to Vadivelu. And also they plan to release Vadivelu movies in OTT if the producer council trouble to release his movies in theaters.