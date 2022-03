என்னோட 20 வருஷ சினிமா அனுபவத்துல இப்படியொரு நடிகனை பார்க்கல.. ராம்சரணை பாராட்டிய ராஜமெளலி!

சென்னை: ஆர்.ஆர்.ஆர் திரைப்படம் 3டியில் வரும் மார்ச் 25ம் தேதி அதிகாலை 5 மணிக்கு சிறப்பு காட்சியுடனே வெளியாகும் என்கிற அறிவிப்பு வரை வந்து விட்டது.

சமீபத்தில் துபாயில் பிரம்மாண்ட ப்ரீ ரிலீஸ் விழாவை நடத்திய ராஜமெளலி இந்தியாவின் பல்வேறு நகரங்களில் ராம்சரண் மற்றும் ஜூனியர் என்டிஆர் உடன் படத்தின் புரமோஷனை அனல் பறக்க செய்து வருகிறார்.

குஜராத், அம்ரித்சரஸ், கர்நாடகா என பல்வேறு இடங்களுக்கு பறந்து பறந்து விளம்பரம் செய்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் அளித்த பேட்டியில் ராம்சரண் குறித்து ராஜமெளலி பேசியது ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்துள்ளது.

