பவன் கல்யாணுக்கும் மகேஷ் பாபுவுக்கும் இருக்கும் பெரிய மனசு பிரபாஸுக்கு இல்லையா?

ஹைதராபாத்: இயக்குநர் ராஜமெளலி இயக்கத்தில் ராம்சரண், ஜூனியர் என்டிஆர் நடிப்பில் உருவாகி உள்ள ஆர்.ஆர்.ஆர் எனும் இரத்தம் ரணம் ரெளத்திரம் படத்திற்காக டோலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர்கள் மிகப்பெரிய உதவி செய்துள்ளனர்.

மகேஷ் பாபு மற்றும் பவன் கல்யாண் செய்த அந்த உதவிக்காக தற்போது இயக்குநர் ராஜமெளலி தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

வரும் ஜனவரி 7ம் தேதி ராஜமெளலியின் பிரம்மாண்ட திரைப்படம் வெளியாக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

English summary

Director SS Rajamouli thanks to Mahesh Babu and Pawan Kalyan for postponed their movies for RRR grand release. Prabhas’s Radhe Shyam is the only tough competitor to RRR.