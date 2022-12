கண்டுக்காத ரஜினி.. ராஜமெளலிக்கு க்ரீன் சிக்னல் கொடுத்த கமல்.. திடீர் சந்திப்பு வேற நடந்திருக்காம்!

சென்னை: இந்த ஆண்டு கமல்ஹாசன் நடித்த விக்ரம் திரைப்படம் மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி ஹிட் அடித்த நிலையில், தனது அடுத்தடுத்த படங்களில் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார் உலக நாயகன்.

இயக்குநர் ஷங்கர் இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகி வரும் இந்தியன் 2 திரைப்படம் 75 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாகவும் வரும் சம்மருக்குள் படம் மொத்தமும் ரெடியாகி விடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்நிலையில், இயக்குநர் ஷங்கரை தொடர்ந்து அடுத்த பிரம்மாண்ட இயக்குநரான ராஜமெளலியின் படத்தில் கமல் நடிக்க போவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

English summary

SS Rajamouli will join hands with Kamal Haasan for a brand new movie after Mahesh Babu film strong buzz trending in Tollywood. This year Kamal Haasan's Vikram movie made a industry hit and next he will appear in Shankar's Indian 2.