விஷால் வீட்டில் கல்வீச்சு..பிடிபட்ட 4 பேர் சொன்ன பேய்க்கதை..வயிறு வலிக்க சிரித்த போலீஸார்

நடிகர் விஷால் வீட்டில் கடந்த 4 நாட்களுக்கு முன் காரில் வந்த மர்ம கும்பல் கல்வீசி தாக்குதல் நடத்தியது.

கார் நம்பரை வைத்து போலீஸார் பிடித்ததில் தாங்கள் ஏன் கல்வீசினோம் என நம்ப முடியாத கதையை சொல்லி போலீஸாரை சிரிக்க வைத்துள்ளனர்.

குற்றவாளிகளை போலீஸார் தேடி வந்த நிலையில் சிசிடிவி கேமராவில் சிக்கிய கார் குறித்து போலீஸார் விசாரணை நடத்தி 4 பேரை பிடித்துள்ளனர்.

English summary

Actor Vishal's house was attacked by a mysterious gang in a car four days ago. They made the police laugh by telling the unbelievable story of why they pelted stones when they were caught by the police on the basis of the car number. While the police were searching for the criminals, the police conducted an investigation into the car caught on the CCTV camera and caught 4 people.