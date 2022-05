ரஷ்யர்கள் பலாத்காரம் பண்றாங்க.. கேன்ஸ் ரெட்கார்ப்பெட்டில் நிர்வாணமாக வந்த பெண்ணால் பரபரப்பு!

கேன்ஸ்: ஐஸ்வர்யா ராய், பூஜா ஹெக்டே, தீபிகா படுகோன், தமன்னா உள்ளிட்ட இந்திய நடிகைகளுடன் உலக நடிகைகள் பலரும் அணிவகுத்து வரும் கேன்ஸ் ரெட்கார்ப்பெட்டில் நிர்வாணமாக ஓடி வந்த பெண்ணால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

75வது கேன்ஸ் திரைப்பட விழா பிரான்ஸ் நாட்டில் உள்ள கேன்ஸ் நகரில் பிரம்மாண்டமாக நடைபெற்று வருகிறது.

இதில், தமிழ் சினிமா பிரபலங்களான கமல்ஹாசன், ஏ.ஆர். ரஹ்மான், பார்த்திபன், பா ரஞ்சித் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

சலார் படம் எந்தப் படத்தோட காப்பியும் இல்லை... பிரஷாந்த் நீல் விளக்கம்

English summary

Ukranian woman runs naked at Cannes Film Festival 2022 shocks all over the world. She painted some emotional words like Stop Rape On Us on her body grabs international attention.