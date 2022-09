என்னது பொன்னியின் செல்வன் தெலுங்கு படமா? சுஹாசினி மணிரத்னம் பேச்சை விளாசிய ப்ளூ சட்டை மாறன்!

சென்னை: இயக்குநர் மணிரத்னத்தின் மனைவி சுஹாசினி மணிரத்னம் ஹைதராபாத்தில் நடந்த பிரஸ்மீட்டில் பேசிய பேச்சை ப்ளூ சட்டை மாறன் ஷேர் செய்து அடுத்த சர்ச்சையை ஆரம்பித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் திரைப்படம் வரும் வெள்ளிக்கிழமை உலகம் முழுவதும் பிரம்மாண்டமாக வெளியாகிறது.

தமிழ், தெலுங்கு, கன்னடம், மலையாளம் மற்றும் இந்தி என பான் இந்திய படமாக உருவாகி உள்ள இந்த படத்திற்கான புரமோஷன் பணிகளை லைகா நிறுவனமும் மெட்ராஸ் டாக்கீஸும் இணைந்து வேறலெவலில் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Suhasini Maniratnam says Ponniyin Selvan is a Telugu movie and Blue Sattai Maran slams her after sharing her Hyderabad promotional video in his Twitter handle. She says, Ponniyin Selvan is aTelugu audience movie.