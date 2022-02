ரஜினி–விஜய் ஃபேன்சுக்கு நாளை டபுள் ட்ரீட் காத்திருக்கு...என்ன தெரியுமா?

சென்னை : ரஜினி மற்றும் விஜய் ரசிகர்களுக்கு பிப்ரவரி 10 ம் தேதியான நாளை டபுள் ட்ரீட் தர சன் பிக்சர்ஸ் முடிவு செய்திருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இதை கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத ரசிகர்கள் தங்களின் சந்தோஷத்தை சோஷியல் மீடியாவில் பகிர்ந்து வருகின்றனர்.

சன் பிக்சர்ஸ் அடுத்தடுத்து டாப் ஹீரோக்களின் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. ரஜினியின் அண்ணாத்த படத்தை தொடர்ந்து சூர்யாவின் எதற்கும் துணிந்தவன், விஜய்யின் பீஸ்ட் என வரிசையாக அதிகம் எதிர்பார்க்கப்படும் படங்களை தயாரித்து வருகிறது. அதோடு அந்த நடிகர்களின் ரசிகர்களை தொடர்ந்து குஷிப்படுத்த அந்த படம் பற்றிய அப்டேட்களையும் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வருகிறது.

English summary

Latest sources confirmed that sun pictures planned to give double treat for Thalaivar and thalapathy fans on Feb 10th. First treat was beast arabic kuthu song second promo will released tommorow with vijay. And the second one for thalaivar fans. Thalaivar 169 official announcement may come tommorow.