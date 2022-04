இந்த சவுண்டு போதுமா? ஃபைட்டர் ஜெட், தோட்டாக்கள் பாயும் சத்தம் என தெறிக்கும் பீஸ்ட் புதிய புரமோ!

சென்னை: வீரராகவனின் பீஸ்ட் உலகின் சத்தங்கள் அடங்கிய புதிய அட்டகாசமான புரமோவை சன் பிக்சர்ஸ் தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.

பெரிய அளவிலான புரமோஷன்களை செய்யாவிட்டாலும், விஜய் ரசிகர்களுக்காக புதிய புதிய காட்சிகள் அடங்கிய புரமோஷன்களை சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டு வெறியேற்றி வருகிறது.

பீஸ்ட் படத்திற்கு அனிருத் போட்டுள்ள பிஜிஎம் மேஜிக்கை தியேட்டரில் நாளை ரசிகர்கள் கொண்டாட போகின்றனர்.

பீஸ்ட் படத்தை பார்க்க ஊழியர்களுக்கு லீவு... பிரபல நிறுவனம் செஞ்ச வேலையை பாருங்க!

English summary

Sun Pictures releases new Beast Promo ‘Sounds from the World of Beast’ stuns Vijay Fans. All are get ready to witness the Veeraraghavan mission on theaters from April 13th.