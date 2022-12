ரஞ்சிதமே கிஸ் கொடுத்த சன்னி லியோன்... மேடையிலேயே ஆட்டம் போட்ட ஜிபி முத்து... வாழ்றான்யா மனுஷன்!

சென்னை: சன்னி லியோன் நடித்துள்ள 'ஓ மை கோஸ்ட்' திரைப்படம் வரும் 30ம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகிறது.

இந்தப் படத்தில் சதிஷ், யோகி பாபு, தர்ஷா குப்தா ஆகியோருடன் டிக் டாக், பிக் பாஸ் பிரபலம் ஜிபி முத்துவும் முக்கியமான கேரக்டரில் நடித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், படத்தின் ரிலீஸை முன்னிட்டு ஓ மை கோஸ்ட் ப்ரோமோஷன் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதில் சன்னில் லியோன், ஜிபி முத்து, சதீஷ் உள்ளிட்ட ஓ மை கோஸ்ட் படக்குழுவினர் கலந்துகொண்டனர்.

நயன்தாரா vs சன்னி லியோன்.. ஆண்டு இறுதியில் பேயாட்டம் ஆட காத்திருக்கும் டாப் ஹீரோயின்கள்!

English summary

Sunny Leone starrer OMG is releasing on the 30th. Sunny Leone danced to Ranjithame song in the promotion of this film. GP Muthu dance with Sunny Leone is going viral.