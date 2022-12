அப்போ டைகர் ஷெராஃப்புக்கு டாட்டா தானா? புது பாய் ஃபிரெண்ட் உடன் செஃல்பி எடுத்த சூர்யா 42 நடிகை!

மும்பை: பாலிவுட் நடிகர் டைகர் ஷெராஃப்பை காதலித்து வருகிறார் திஷா பதானி என்றும் அவரை திருமணம் செய்து கொள்ளப் போகிறார் என தகவல்கள் பரவி வந்த நிலையில், தற்போது புது பாய் ஃபிரெண்ட் உடன் படு நெருக்கமாக திஷா பதானி செல்ஃபி எடுத்துள்ள புகைப்படங்கள் ரசிகர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தி உள்ளன.

நடிகர் சூர்யாவின் சூர்யா 42 படத்தில் ஹீரோயினாக நடித்து வருகிறார் பாலிவுட்டின் கவர்ச்சிப் புயல் திஷா பதானி.

படு கிளாமராக உடல் முழுக்க பல இடங்களில் கிழித்து விட்ட டிசைனில் உடை அணிந்து அலெக்ஸாண்டர் எனும் மாடல் உடன் திஷா பதானி எடுத்த செல்ஃபி புகைப்படம் இணையத்தில் தீயாய் பரவி வருகிறது.

கோவாவில் திஷா பதானியுடன் டூயட் பாடிய சூர்யா.. அப்புறம் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா!

English summary

Actress Disha Patani selfie with new boy friend Alexander Ilic shocks Tiger Shroff fans and bollywood fans trolled her with lots of memes. Bollywood bikini doll Disha Patani soon will debut in Kollywood with Suriya's Suriya 42 movie.