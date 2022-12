பாதியிலேயே முடிவுக்கு வந்த வணங்கான்... பட்ஜெட்டில் வேட்டு வைத்த பாலா... கோபத்தில் சூர்யா?

சென்னை: நந்தா, பிதாமகன் படங்களைத் தொடர்ந்து சூர்யா - பாலா கூட்டணி மீண்டும் வணங்கான் படத்தில் இணைந்தது.

சூர்யா ஜோடியாக கிருத்தி ஷெட்டி நடிக்க வணங்கான் படப்பிடிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் தொடங்கியது.

விரைவில் வணங்கான் ரிலீஸ் தேதி அறிவிக்கப்படும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த நிலையில், படம் பாதியிலேயே கைவிடப்படுவதாக பாலாவும் சூர்யாவும் அறிவித்தனர்.

இப்படி ஒரு வில்லங்கம் இருக்கா?வணங்கான் ட்ராப்புக்கு காரணமே பாலா தான்..பயில்வான் ரங்கநாதன் தாக்கு!

English summary

The Suriya-Bala collaboration Vanangaan was abandoned halfway through. It has been reported that Suriya has suffered a loss of up to 10 crore rupees.