தம்பி பாண்டிச்சேரி ராஜேந்திரன் நம்மை விட்டுப் பிரிந்து விட்டார்.. ரசிகர் உயிரிழப்பு.. சூர்யா இரங்கல்

சென்னை: நடிகர் சூர்யாவின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியான பாண்டிச்சேரி ராஜேந்திரன் உயிரிழந்துள்ளார்.

விக்ரம் படத்தின் வெற்றியால் சந்தோஷத்தில் இருந்து வந்த நடிகர் சூர்யாவுக்கு திடீரென இப்படியொரு அதிர்ச்சியான செய்தி கிடைத்த நிலையில், மனமுடைந்து போயுள்ளார்.

சமீபத்தில் தான் சூர்யாவின் ரசிகர் மன்ற நிர்வாகியான ஜெகதீஷ் உயிரிழந்தது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியது.

சூர்யா தான் என்னோட க்ரஷ்.. நடிகை சாய்பல்லவி பளீச் !

English summary

Suriya mourns for the great loss of his Pondicherry fan Rajendran, who died due to illness yesterday shocks fans and also the actor himself.