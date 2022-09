அண்ணணா பொறந்துட்டு பட்ற பாடு இருக்கே..வாழ்த்து சொன்ன தம்பியை கிண்டலடித்த சூர்யா!

சென்னை : சினிமாவுக்கு வந்து 25 ஆண்டுகள் ஆனதையொட்டி தன்னை வாழ்த்திய தனது தம்பி கார்த்தியை கிண்டலடித்திருக்கிறார் நடிகர் சூர்யா.

சினிமாவில் நுழைந்து 25 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ள சூர்யாவிற்கு நடிகர், நடிகைகள், நண்பர்கள் என பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

மேலும், சூர்யாவின் தீவிர ரசிகர்கள் சமூக வலைத்தளத்தில் #25yearsofsuryaism என்ற ஹேஷ்டேக்கை ட்ரெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

