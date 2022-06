ஆஸ்கர் அகாடமி அழைப்பிற்கு சூர்யாவின் பதில்...தீயாய் பரவும் ட்வீட்

சென்னை : ஆஸ்கர் அகாடமியின் Motion picture of Arts and sciences குழுவில் உறுப்பினராக சேர வருவதற்காக ஆஸ்கர் அகாடமி அழைப்பு அனுப்பிய உலகின் 357 சினிமா பிரபலங்களின் பட்டியலில் சூர்யா பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது.

ஆஸ்கர் அகாடமி உறுப்பினராக இணைய உள்ள முதல் தமிழ் நடிகர் என்ற பெருமையை சூர்யா பெற்றுள்ளார். இதற்காக சூர்யாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் குவிந்து வருகின்றன. ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் சூர்யாவிற்கு வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட அரசியல் தலைவர்கள், நடிகர் கமல்ஹாசன் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ரசிகர்கள் இந்த தகவலை கொண்டாடி வருகின்றனர்.

சூர்யா, காஜோலுக்கு ஆஸ்கர் அகாடமி அழைப்பு... கொண்டாட்டத்தில் ரசிகர்கள்

English summary

Yesterday Oscar academy invites Suriya to join for member of the academy. Suriya replied in his tweet, he accept the invitation. Fans retweet Suriya's tweet lot of times and they celebrate as he is our proud.