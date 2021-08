மெல்போர்ன் இந்திய திரைப்பட விழாவில் 2 விருதுகளை அள்ளிய சூரரைப் போற்று.. சந்தோஷத்தில் சூர்யா!

சென்னை: சிறந்த நடிகர் மற்றும் சிறந்த திரைப்படம் என இரு விருதுகளையும் சூரரைப் போற்று திரைப்படம் தட்டித் தூக்கி இருக்கிறது.

மெல்போர்ன் இந்திய திரைப்பட விழாவில் நடிகர் சூர்யாவுக்கு சிறந்த நடிகருக்கான விருதும், சூர்யாவின் சூரரைப் போற்று திரைப்படத்திற்கு சிறந்த திரைப்படத்திற்கான விருதும் அறிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

மாறாவாக தன்னை மாற்றிய சுதா கொங்கராவுக்கும் மெல்போர்ன் இந்திய திரைப்பட விழா குழுவுக்கும் தனது நன்றியை நடிகர் சூர்யா ட்விட்டர் மூலமாக தெரிவித்துள்ளார்.

.@IFFMelb you made it very special for us with 2 awards! Thank you #SudhaKongara for making me Maara... and trusting @2D_ENTPVTLTD #SooraraiPottru team this is for you..!

@CaptGopinath @gvprakash @Aparnabala2 @nikethbommi @editorsuriya @jacki_art @rajsekarpandian @PrimeVideoIN pic.twitter.com/tIKb2XjHNM