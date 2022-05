Osaka tamil International film festival...6 விருதுகளை வென்ற சூரரைப் போற்று

சென்னை : சூர்யாவின் சூரரைப் போற்று படம் Osaka tamil International film festival வில் 6 விருதுகளை வென்றுள்ளது. இதற்காக படக்குழுவிற்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது.

டைரக்டர் சுதா கொங்கரா இயக்கத்தில் சூர்யா, அபர்ணா பாலமுரளி உள்ளிட்டோர் நடித்த படம் சூரரைப்போற்று. 2020 ம் ஆண்டு ரிலீசானது. கொரோனா காலத்தில், பல எதிர்ப்புக்களை மீறி நேரடியாக ஓடிடியில் வெளியிடப்பட்டது. கேப்டன் கோபிநாத்தின் வாழ்க்கையை மையமாகக் கொண்டு எடுக்கப்பட்ட இந்த படம் அனைவராலும் பாராட்டப்பட்டது.

English summary

Suriya's Soorarai Pottru has won 6 wards in Osaka tamil International film festival. The production house announced this in twitter. Soorarai pottru won best tamil film, best music director, best actor, best director, best art director, best production house of the year.