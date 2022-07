யம்மாடியோவ்...வாடிவாசல் க்ளிப்சே இப்படி மிரட்டுதுன்னா...அப்போ டிரைலர், படமெல்லாம்?

சென்னை : சென்னை : நடிகர் சூர்யா இன்று தனது 47வது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு ரசிகர்கள், பிரபலங்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் சூர்யா தொடர்பான ஹேஷ்டேக்குகள் தொடர்ந்து ட்விட்டரில் ட்ரெண்டாகி வருகின்றன.

கடந்த ஆண்டு சூர்யாவின் பிறந்தநாள் ட்ரீட்டாக எதற்கும் துணிந்தவன் படத்தின் க்ளிப்ம்சை, டைட்டிலுடன் சன் பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டது. ஆனால் இந்த முறை அப்படியில்லை. சூர்யா ஒரே நேரத்தில் பல படங்களில் கமிட்டாகி நடிப்பதால் எந்த படத்திற்கு அப்டேட் கேட்பது, எதை விடுவது என தெரியாமல் ரசிகர்கள் குழம்பிப் போய் உள்ளனர்.

டைரக்டர் பாலா இயக்கத்தில் சூர்யா தற்போது நடித்து வரும் சூர்யா 41 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக் மற்றும் டைட்டில், சூர்யாவின் பிறந்தநாளன்று தான் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்த சமயத்தில், சூர்யா பிறந்தநாளுக்கு முன் டைரக்டர் பாலாவின் பிறந்தநாள் வந்ததால் அன்றைக்கே டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட்லுக்கை வெளியிட்டு விட்டார்கள்.

கோயிலில் விளக்கேற்றி வழிபட்ட ஐஸ்வர்யா ரஜினிகாந்த்...இதை யாராச்சும் கவனிச்சீங்களா?

English summary

On the occassion of Suriya's birthday producer Kalipuli S.Dhanu released the glimpse of most awaiting film Vaadivasal. Fans enjoyed and exiciting on this video. They asked released date. But the movie was in pre production stage.