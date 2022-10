வணங்கான் படத்தில் சூர்யாவின் கேரக்டர் இது தான்… கூடவே ஷூட்டிங் அப்டேட்டும் கொடுத்த பிரபலம்

சென்னை: 19 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு சூர்யா, பாலா கூட்டணியில் உருவாகி வரும் படம் 'வணங்கான்.'

இந்தப் படத்தில் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக தெலுங்கு நடிகை கிருத்தி ஷெட்டி நடித்து வருகிறார்.

'வணங்கான்' படத்தின் ஷூட்டிங் கன்னியாகுமரியில் நடைபெற்று வந்த நிலையில், தற்போது கிடைப்பில் உள்ளது.

English summary

Suriya agreed to produce and act in 'Vanangaan' directed by Bala had Krithi Shetty as the female lead. The team shot for 40 days in Kanyakumari and the Indian Ocean but the big-budget project came to an abrupt stop due to creative differences. In this case, The famous karate master Shihan Hussaini, who is acting in the film Vanangaan, has explained this. He has also confirmed that Suriya will act as a fisherman in this film.