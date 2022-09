தேசிய விருது விழாவில் முதன்முறை..ஜோடியாக விருது வாங்கிய சூர்யா-ஜோதிகா..விழாவில் சிறப்பான சம்பவம்

சூரரைப்போற்றுக்கு விருது பட்டியலில் 6 விருதுகளில் 2 விருதுகளை சூர்யா-ஜோதிகா தனித்தனியாக பெற்றதன் மூலம் முதன் முறை ஒரு சாதனையை நிகழ்த்தியுள்ளனர்.

தேசிய விருது வழங்கும் விழாவில் ஒரே படத்துக்கான இரண்டு வெவ்வேறு விருதுகளை சூர்யா-ஜோதிகா தனித்தனியாக பெற்றனர்.

தேசிய விருது பெறுவது திரைக்கலைஞர்களின் கனவு. கணவன், மனைவியாக சேர்ந்து விருது வாங்குவது மிகப்பெரிய சம்பவம். அது சூர்யா ஜோதிகா வாழ்வில் நடந்துள்ளது.

National Awards 2022: ஜோதிகாவை தேசிய விருது வாங்க வைத்த சூர்யா… செல்போனில் வீடியோ எடுத்து மகிழ்ச்சி

English summary

Suriya and Jyothika won two separate awards for the same film at the National Awards ceremony. Suriya-Jyothika bagged 2 of the 6 awards in the Soorarai Pottru awards list for the first time by winning separately. It is the dream of filmmakers to win a National Award. It is a big event for a husband and wife to receive an award together. That has happened in Surya Jyotika's life.