ஜெயிலர் படத்தில் இவங்க தான் ஹீரோயினா? இந்த ட்விஸ்ட்டை எதிர்பார்க்கலையே.. முதல்முறையாக ரஜினியுடன்!

சென்னை: பொன்னியின் செல்வன் படத்தில் நந்தினியாக நடித்துள்ள ஐஸ்வர்யா ராய் தான் எந்திரன் படத்துக்கு பிறகு மீண்டும் ரஜினியுடன் ஜோடி சேர்கிறார் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், புதியதாக ஒரு தகவல் பரவி வருகிறது.

சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவாக உள்ள ஜெயிலர் படத்தின் படப்பிடிப்பு நேற்று தொடங்கியதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

இந்நிலையில், அந்த படத்தில் ரஜினிக்கு ஜோடியாக யார் நடிக்கப் போகிறார் என்கிற ஹாட் அப்டேட்டும் வெளியாகி உள்ளது.

3 கேர்ள்ஃபிரெண்ட்.. ராயல் என்ஃபீல்ட்ல டெலிவரி பாய் வேலை.. தனுஷை பங்கமாக கலாய்க்கும் நெட்டிசன்கள்!

English summary

Tamannaah is in talks for Rajinikanth's Jailer hot update trending in social media and cinema industry. Jailer movie shooting starts August 10 without Rajinikanth and he will expected to join the sets from August 15th.