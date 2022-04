தமிழ் சினிமா கவலைப்பட தேவையில்லை... மணிரத்னம் கொடுத்த சூப்பர் பதில்

சென்னை : பான் இந்தியன் படங்களின் பிளாக் பஸ்டர் வெற்றி பற்றிய கேள்விக்கு டைரக்டர் மணிரத்னம் அளித்துள்ள சூப்பர் பதில் அனைவரின் கைதட்டலையும் பெற்றுள்ளது.

இந்தியாவின் திறமையான டாப் டைரக்டர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் மணிரத்னம். 1983 ம் ஆண்டு பல்லவி அனு பல்லவி என்ற கன்னட படத்தின் மூலம் டைக்டராக அறிமுகமானவர் மணிரத்னம். தமிழில் இவர் இயக்கிய முதல் படம் பகல் நிலவு. வித்தியாசமான கதை, அற்புதமான பாடல்கள் ஆகியவற்றுடன் உருவாக்கப்பட்ட இந்த படம் செம ஹிட் ஆனது.

English summary

In his recent interview, Maniratnam said that tamil cinema no need to worry about other language block buster movies. Meanwhile young talents in tamil cinema has opened a new door.So many of them welcomed this super reply of talented director Maniratnam.