சர்தார், பிரின்ஸ் ரசிகர்களுக்கு கொண்டாட்டம்.. நாளை முதல் அக்27 வரை தினம் 7 காட்சிகள்.. அரசு அனுமதி

சென்னை: வரும் 24ம் தேதி தீபாவளி பண்டிகை கொண்டாப்பட உள்ளதால் சினிமா ரசிகர்களுக்கான புதிய படங்கள் வரிசைக் கட்டி நிற்கின்றன.

தமிழில் கார்த்தி, சிவகார்த்தியன் ரசிகர்களுக்கு சர்தார், பிரின்ஸ் திரைப்படங்கள் நாளை முதல் வெளியாகின்றன.

இந்நிலையில், தீபாவளியை முன்னிட்டு சிறப்புக் காட்சிகளுக்கான அனுமதி குறித்து தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.

தீபாவளி..தல தீபாவளி.. இந்த ஆண்டு 'தல' தீபாவளி கொண்டாடும் திரை பிரபலங்கள்!

English summary

Karthi's Sardar and Sivakarthikeyan's Prince are releasing on the 21st ahead of Diwali. In this case, Tamil Nadu Govt permits special screening in theatres from tomorrow to October 27 on the occasion of Diwali. So Karthi and Sivakarthikeyan fans are eagerly waiting for FDFS tomorrow early morning