’தமிழர் இனம் வேடிக்கை பார்க்காது’..வெற்றி மாறனுக்கு ஆதரவாக களத்தில் குதித்த கருணாஸ்..வலுக்கும் மோதல்

'தமிழர் அடையாளங்கள் பறிக்கப்பட்டால் தமிழர் இனம் வேடிக்கை பார்க்காது' என இயக்குநர் வெற்றிமாறனுக்கு அதரவாக நடிகர் கருணாஸ் களத்தில் குதித்துள்ளார்.

பொன்னியின் செல்வன் சோழ மன்னன் விவகாரத்தில் வெற்றிமாறன் கருத்துக்கு ஆதரவு எதிர்ப்பு என திரையுலகினர் கருத்து தெரிவித்து வரும் வேளையில் கருணாஸ் கருத்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இதனால் தற்போது மோதல் அடுத்தக்கட்டத்தை நோக்கி நகரத்தொடங்கியுள்ளது.

English summary

Actor Karunas has jumped into the fray of director Vetrimaran saying that 'Tamils ​​will not be happy if Tamil identities are taken away'. Karunas' comment has created a sensation while the film fraternity is expressing support and opposition to Vetermaran's opinion on Ponniyin Selvan Chola Mannan's issue. As a result, the conflict has now moved towards the next stage.