70 வது பிறந்தநாளில் இலக்கிய பணியில் பொன்விழா...கவிப்பேரரசை உள்ளம் உருக வாழ்த்தி முதல்வர்

சென்னை : பாடலாசிரியர், கவிஞர், நாவல் எழுத்தாளர் என பல தமிழ் திரையுலகிலும், இலக்கிய உலகிலும் அனைவராலும் கொண்டாடப்படும் ஒரு நபராக இருந்து வருகிறார் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து.

1980 ம் ஆண்டு நிழல்கள் படத்தின் முலமாக சினிமா உலகிற்கு அறிமுகமானவர். கடந்த 40 ஆண்டு கால திரைப்பயணத்தில் 7500 க்கும் அதிகமான பாடல்களை வைரமுத்து எழுதி உள்ளார். 7 முறை தேசி விருது வென்ற ஒரே பாடலாசிரியர் இவர் மட்டும் தான்.

இவரின் இலக்கிய மற்றும் கலை சேவையை பாராட்டி பத்மஸ்ரீ, பத்ம புஷண், சாகித்ய அகாடமி உள்ள பல விருதுகளை வழங்கி இந்திய அரசு கெளரவித்துள்ளது.

English summary

Today Poet Vairamuthu celebrates his 70th birthday. Tamilnadu CM M.K.Stalin shared his birthday wishes to Vairamuthu via twitter. He wrote a long note about Vairamuthu's poet, literary life and his talent. fans also shared their wishes to the poet.