’தமிழா தமிழா’ நிகழ்ச்சி.. கன்னத்தில் அறைந்த ஐபிஎஸ் அதிகாரி..வெறியுடன் படித்தேன்.. விஞ்ஞானி சொன்ன கதை

2 ஆம் வகுப்பு படிக்கும்போது மலக்குழியில் என் தந்தை இறங்கி வேலை செய்ததை பார்த்து மனம் நொந்து போனேன்.

நன்றாக படித்தேன், ஒரு நாள் ஒரு பிரச்சினையில் ஐபிஎஸ் அதிகாரியிடம் ஆங்கிலத்தில் நிலைமையை விளக்கி சொன்னேன். என் உடை, நிறத்தை வைத்து அனைவர் முன்பு என் கன்னத்தில் அறைந்தார்.

படிப்பு ஒன்றே உன்னை உயர்த்தும் என்று வெறிகொண்டு படித்தேன். இன்று என்னுடைய கண்டுபிடிப்புகளை தொடங்கி வைக்க ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் வந்து வாழ்த்துகின்றனர் என இளம் விஞ்ஞானி நெகிழ்ச்சியுடன் சொன்னார்.

When I was studying in 2nd standard, I was heartbroken to see my father working in drainage. I studied well and one day explained the situation in English to an IPS officer on a problem. He slapped me on the cheek in front of everyone with my dress and color. I read obsessively that studies alone will elevate you. The young scientist excitedly said that the IPS officers came to congratulate me today to launch my discoveries.