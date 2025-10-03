Kantara Chapter 1: கன்னட ரசிகர்கள் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்தவர்கள்.. தெலுங்கு ரசிகர்கள் விளாசல்!
ஹைதராபாத்: 'காந்தாரா சாப்டர்-1' திரைப்படத்தை ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானாவில் புறக்கணிக்க வேண்டும் என்று கோரியவர்கள் தற்போது அப்படத்தை பாராட்டி வருகிறார்கள். ரிஷப் ஷெட்டியின் நடிப்பைக் கண்டு தெலுங்கு ரசிகர்கள் வியந்துள்ளனர். முன்னதாக, கர்நாடகாவில் தெலுங்குப் படங்களின் திரையிடலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்ததோடு, ரிஷப் ஷெட்டி ஹைதராபாத்தில் வந்து கன்னடத்தில் பேசியது சரியல்ல என்று சிலர் அநாவசியமாகப் புகார் கூறினர். ஆனால், இப்போது ரிஷப் ஷெட்டி அனைவரையும் பாராட்டும் அளவுக்கு படத்தை வெற்றி பெறச் செய்துள்ளார்.
'காந்தாரா-1' திரைப்படத்திற்கு தெலுங்கு ரசிகர்கள் பெரும் வரவேற்பு அளித்துள்ளனர். தெலுங்கு மாநிலங்களில் படம் தொடர்ந்து ஹவுஸ்ஃபுல்லாக ஓடுகிறது; டிக்கெட்டுகளுக்காக மக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருக்கின்றனர். பெரும்பாலான தெலுங்கு ரசிகர்கள் படத்தை ஏற்றுக் கொண்டாலும், சிலர் தவறான தகவல்களைப் பரப்பி வருகின்றனர்.
பாகிஸ்தானியர்கள்: "கன்னட ரசிகர்கள் பாகிஸ்தானைச் சேர்ந்தவர்கள்" என்று ஒரு தெலுங்கு ரசிகர் ஊடகங்களிடம் பேசிய வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. "ரிஷப் ஷெட்டி தெலுங்கில் பேசாததால் படத்தை புறக்கணிக்கிறார்கள், இதைப்பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள்?" என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அந்த ரசிகர், "கன்னட ரசிகர்கள் பாகிஸ்தானியர்கள். ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மக்கள் இந்தியர்கள். அவர்கள் பாகிஸ்தானியர்கள். அவர்கள் எங்கள் படங்களைப் புறக்கணிக்கட்டும், எங்கள் போஸ்டர்களை கிழிக்கட்டும். எங்கள் தெலுங்கு ரசிகர்கள் நல்லவர்கள், ஒரு கன்னத்தில் அடித்தால் மற்றொரு கன்னத்தைக் காட்டுவார்கள். கன்னடர்கள் இதைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் எங்கள் 'RRR' மற்றும் 'OG' படங்களை ட்ரோல் செய்தாலும், பேனர்களைக் கிழித்தாலும், நாங்கள் 'காந்தாரா-1' படத்தைத் தலையில் வைத்து கொண்டாடுகிறோம்" என்று கூறியுள்ளார். இந்த வீடியோ வைரலாகி வருவதால், கன்னடர்கள் கோபமடைந்துள்ளனர். "நாங்கள் பாகிஸ்தானியர்கள் அல்ல, எது உண்மை, எது பொய் என்பதைத் தெரிந்து பேசுங்கள்" என்று அவர்கள் பதிலடி கொடுத்துள்ளனர்.
என்ன பிரச்னை: 'காந்தாரா-1' வெளியீட்டிற்கு முன்னதாக பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள் எதிர்மறையான டிரெண்டுகளை உருவாக்கியது குறிப்பிடத்தக்கது. பவன் கல்யாண் நடித்த 'OG' திரைப்படம் கடந்த வாரம் வெளியாகி, கர்நாடகாவிலும் வெற்றிகரமாக ஓடியது. மடிவாளாவில் உள்ள சந்தியா திரையரங்கில் பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள் டி.ஜே. போட்டு கொண்டாடியபோது, கன்னட அமைப்புகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தன. டி.ஜே. அனுமதி இல்லை என்று அவர்களுக்கு விளக்கப்பட்டது. ஆனால், இதைத் தவறாகப் புரிந்துகொண்டு, 'OG' படத்தின் வெளியீட்டிற்கு கர்நாடகாவில் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்படுகிறது என்று வதந்திகள் பரப்பப்பட்டன.
பவன் கல்யாண் அட்வைஸ்: இந்த வதந்திகளை நம்பி, சிலர் 'காந்தாரா சாப்டன்-1' படத்தை இலக்கு வைத்தனர். குறிப்பாக, 'காந்தாரா சாப்டர் -1' படத்திற்கு பவன் கல்யாண் ரசிகர்கள் புறக்கணிப்பு டிரெண்டை உருவாக்க முயன்றனர். ஹைதராபாத்தில் ரிஷப் ஷெட்டி தெலுங்கில் பேசவில்லை என்பதை ஒரு சாக்குப்போக்காகப் பயன்படுத்தினர். ஆனால், பவன் கல்யாணே 'காந்தாரா-1' படத்தைத் திரையிடுவதற்கு யாரும் இடையூறு செய்யக்கூடாது என்று கூறிய பிறகு, அனைவரும் அமைதியாகிவிட்டனர். கடந்த வாரம் ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற வெளியீட்டு நிகழ்ச்சிக்கு முந்தைய நிகழ்வில் ரிஷப் ஷெட்டி கன்னடத்தில் பேசினார்.
தெலுங்கு: "நான் மனதிலிருந்து பேச வேண்டும், அதனால்தான் கன்னடத்தில் பேசுகிறேன். ஏதேனும் குழப்பம் இருந்தால், எனது சகோதரர் ஜூனியர் என்.டி.ஆர் மொழிபெயர்ப்பார்" என்று கூறி ரிஷப் ஷெட்டி தனது உரையைத் தொடங்கினார். தெலுங்கு சரளமாகப் பேச வராத காரணத்தால் அவர் கன்னடத்தில் பேசினார். ஆனால், சிலர் இதை வேண்டும் என்றே சர்ச்சையாக்கினர். பின்னர், ரிஷப் ஷெட்டி இதற்கு விளக்கம் அளித்தார். விஜயவாடாவில் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில் தெலுங்கிலேயே பேச முயற்சி செய்தார்.
More from Filmibeat