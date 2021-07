விஜய் சேதுபதிக்கு உயர்ந்து வரும் தெலுங்கு மார்க்கெட் தெலுங்கில் OTT யில் வெளியாகும் சூப்பர் டீலக்ஸ்

சென்னை: 2019ம் ஆண்டு தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கத்தில் வெளியாகிய திரைப்படம் சூப்பர் டீலக்ஸ்.

இந்த படத்தில் விஜய் சேதுபதி, சமந்தா, மிஷ்கின், ரம்யா கிருஷ்ணன், ஃபகத் பாசில், காயத்ரி ஷங்கர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்து இருந்தனர்.

இதுல இவ்வளவு விஷயம் இருக்கா...கோலிவுட்டின் லேட்டஸ்ட் டிரேட் மார்க் ஆன

தியாகராஜன் குமாரராஜா, மிஷ்கின், நலன் குமாரசாமி ஆகியோர் திரைக்கதை எழுதி இருந்தனர். இந்த படத்திற்கு யுவன் ஷங்கர் ராஜா இசையமைத்திருந்தார்.

