அப்படிப்போடு...தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட் லுக் ரிலீசுக்கு நாள் குறிச்சாச்சு...இனி எல்லாம் டபுள் தான்

சென்னை : விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 66 படத்தின் ஃபர்ஸ்ட்லுக்கை எப்போது வெளியிடலாம் என்ற படக்குழு முடிவு செய்து விட்டார்களாம். இனி தமிழ் ரசிகர்களுக்கு டபுள் ட்ரீட்டாக தர படக்குழுவினர் தயாராகி வருகின்றனர்.

தெலுங்கு டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி இயக்கும் தளபதி 66 படத்தில் விஜய் பிஸியாக நடித்து வருகிறார். ஏப்ரல் 6 ம் தேதி சென்னையில் பூஜையை போட்டு, முதல் கட்ட ஷுட்டிங்கையும் சில நாட்களிலேயே எடுத்து முடித்து விட்டனர். தில் ராஜு தயாரிக்கும் இந்த படத்திற்கு தமன் இசையமைக்கிறார்.

English summary

According to sources, Vijay starring Thalapathy 66 first look was planned to release on June 22nd which was Vijay's birthday. Earlier Sun pictures also released Beast first look and title on Vijay's birthday last year. Second schedule shooting of Thalapathy 66 movie will resume this week. This movie will planned to release on 2023.