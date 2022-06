ஜுன் 21 ல் தளபதி 66 ஃபர்ஸ்ட்லுக்...அப்போ தளபதி 67 அறிவிப்பு?...வெறியேத்தும் மாஸ் தகவல்

சென்னை : விஜய்யின் பிறந்தநாளை கொண்டாட ரசிகர்கள் மட்டுமல்ல ஒட்டமொத்த கோலிவுட்டே தயாராகி வருகிறது. இதற்கான அப்டேட்கள் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வெளியாகி வருகின்றன.

விஜய்யின் 48 வது பிறந்தநாள் ஜுன் 22 ம் தேதியன்று கொண்டாடப்பட உள்ளது. இதற்காக விஜய் ரசிகர்கள் பல நாட்களுக்கு முன்பிருந்தே தயாராக துவங்கி விட்டனர்.

வழக்கம் போல் விஜய்யின் பிறந்தநாளன்று பல உதவிகள் செய்யவும் ஏற்பாடு செய்துள்ளனர். அதில் விஜய்யின் மக்கள் நல இயக்கம் சமீபத்தில் தேர்தலில்களில் பெற்ற வெற்றியையும் சேர்த்து கொண்டாட ரசிகர்கள் ஏற்பாடு செய்து வருகின்றனர்.

