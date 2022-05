என்னங்க சொல்றீங்க...அதுக்குள்ள தளபதி 66 ஷுட்டிங் முடிஞ்சுடுச்சா ?

சென்னை : விஜய்யின் தளபதி 66 படத்தின் இரண்டாம் கட்ட ஷுட்டிங் ஐதராபாத்தில் கடந்த வாரம் துவங்கப்பட்ட நிலையில், இதை முடித்து விட்டு அடுத்த கட்ட வேலைகளில் படக்குழு கவனம் செலுத்தி வருவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

டைரக்டர் வம்சி பைடபள்ளி தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய இரு மொழிகளில் விஜய்யை வைத்து தளபதி 66 படத்தை இயக்கி வருகிறார். ஸ்ரீ வெங்கடேஷ்வரா கிரியேஷன்ஸ் பேனரில் தில் ராஜு இந்த படத்தை இயக்கி வருகிறார் தமான் இசையமைக்கிறார்.

English summary

According to latest sources, 3rd schedule of Thalapathy 66 shooting starts today. Recently second schedule of the shooting completed. Fans expressed their shock on back to back of Thalapathy 66 shooting. Yesterday movie makers revealed the cast details of Thalapathy 66.