தளபதி 67 அறிவிப்பு இந்த நாளிலா...அப்படி என்ன ஸ்பெஷல் இந்த தேதியில்?

சென்னை : கைதி, மாஸ்டர், விக்ரம் என வரிசையாக ஹிட் படங்களை கொடுத்து வருகிறார் டைரக்டர் லோகேஷ் கனகராஜ். தமிழ் சினிமா வரலாற்றிலேயே மிகப் பெரிய பிளாக் பஸ்டர் படமாக விக்ரம் படத்தை கொடுத்துள்ளார்.

கமல், விஜய்சேதுபதி, ஃபகத் ஃபாசில், சுர்யா நடித்த விக்ரம் படம் ரிலீசாகி 40 நாட்களில் 500 கோடி வசுலை நெருங்கி உள்ளது. ரஜினியின் 2.ஓ படத்திற்கு பிறகு அதிக வசுலை பெற்ற தமிழ் படம் என்ற பெருமையை விக்ரம் பெற்றுள்ளது.

பாகுபலி, ஆர்ஆர்ஆர் படங்களின் வசுல் சாதனையையே முறியடித்த கேஜிஎஃப் படத்தின் டைரக்டர் பிரசாந்த் நீல், லோகேஷ் கனகராஜ், விக்ரம் படத்தை எடுத்துள்ள விதத்தை மனம் திறந்து பாராட்டி உள்ளார். இதனால் லோகேஷ் கனகராஜின் அடுத்தடுத்த படங்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

English summary

According to sources, 'Thalapathy 67' is likely to be announced on August 24th which is the same date that Vijay and Lokesh Kanagaraj's 'Thalapathy 64' later titled 'Master' was announced in 2019.