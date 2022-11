தளபதி 67: விஜய்க்காக ஹாலிவுட்டில் இருந்து ஒரு ஸ்பெஷல்… ரூட்டை மாற்றும் லோகேஷ் கனகராஜ்?

சென்னை: பொங்கலுக்கு வெளியாகும் வாரிசு திரைப்படத்தைத் தொடர்ந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கும் தளபதி 67ல் நடிக்க ரெடியாகி வருகிறார் விஜய்.

இதனால் தளபதி 67 படம் பற்றிய அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகள் விரைவில் வெளியாகும் என சொல்லப்படுகிறது.

இந்தப் படம் லோகேஷ் சினிமாட்டிக் யுனிவர்ஸ் கான்செப்ட்டில் இருக்கும் என கூறப்பட்ட நிலையில், தற்போது புதிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

After Varisu, Vijay will act in Thalapathy 67 directed by Lokesh Kanagaraj. The shooting of the film is expected to start soon and it is reported that Thalapathy 67 will be a remake of the Hollywood film A History of Violence. Lokesh Kanagaraj reportedly has officially bought the rights of A History Of Violence for the script of Thalapathy 67.