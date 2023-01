இந்த பக்கம் மிஷ்கின்.. அந்த பக்கம் கெளதம் மேனன்.. பறக்கும் தளபதி 67 மீம்கள்.. அந்த 7 சாமுராய்!

சென்னை: வாரிசு திரைப்படம் வசூல் ரீதியாக வெற்றிப்பெற்றுள்ள நிலையில், ரசிகர்கள் அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் விஜய் நடித்து வரும் தளபதி 67 திரைப்படத்தை நோக்கி பயணிக்க ஆரம்பித்து விட்டனர்.

வாரிசு படம் வெளியாகி 10 நாட்களில் தளபதி 67 அப்டேட் வரும் என லோகேஷ் கனகராஜ் சொன்ன நிலையில், 10 நாள் ஆகிடுச்சு எங்கே இன்னும் அப்டேட் வரல என்றும் தளபதி 67 படத்தின் கதை இப்படித்தான் இருக்கும் என ஏகப்பட்ட மீம்கள் பறக்கின்றன.

தளபதி 67 படத்தில் மிஷ்கின் மற்றும் கெளதம் மேனன் நடித்து வரும் நிலையில், பிரேக் நேரத்தில் ஆளுக்கொரு கதை சொல்லி விஜய்யை டென்ஷன் ஆக்கிடுவாங்க என கலாய்த்து வெளியாகும் மீம்கள் டிரெண்டாகி வருகின்றன.

Thalapathy 67 Memes trending in social media after Mysskin and Gautham Menon part of the movie details revealed official. Lots of troll and video memes trending over about Thalapathy 67.