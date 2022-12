தென்னை மரச் சின்னத்துல ஒரு குத்து.. பனை மரச் சின்னத்துல ஒரு குத்து.. தமனை வச்சு செய்யும் ஃபேன்ஸ்!

சென்னை: நடிகர் விஜய்யின் வெறித்தனமான ரசிகர் தான் என வாரிசு படத்தின் இசையமைப்பாளர் தமன் இசை வெளியீட்டு விழாவில் ஆனந்தக் கண்ணீர் விட்டுப் பேசியது விஜய் ரசிகர்களை ரொம்பவே உலுக்கியது. அண்ணன் பாசத்துல நம்மள மிஞ்சிடுவான் போல என விஜய் ரசிகர்கள் கமெண்ட் போட்டு வந்தனர்.

ஆனால், எல்லா முன்னணி பிரபலங்களிடமும் இதே வார்த்தையை தான் இசையமைப்பாளர் தமன் கூறி வருவதாக அவருடைய ட்வீட்களை எல்லாம் ஸ்க்ரீன் ஷாட் எடுத்துப் போட்டு அஜித் ரசிகர்கள் பங்கம் பண்ணி வருகின்றனர்.

இசையமைப்பாளர் தமன் இப்படி மோசம் பண்ணிட்டாரே என விஜய் ரசிகர்களும் ட்ரோல் செய்து வருகின்றனர்.

English summary

Thaman gets trolled heavily by Ajith fans after he told am a very big fan to Vijay in Varisu audio launch. The young music director always told am a very big fan to all the top actors whom he working.