ரோபோ சங்கருக்கு ஜோடியாக நடிக்கிறாரா தாமரைச்செல்வி.. பிக் பாஸ் டு சினிமா வேறலெவல் என்ட்ரி!

சென்னை: பிக் பாஸ் சீசன் 5ல் போட்டியாளராக கலந்து கொண்ட தாமரைச்செல்வி சினிமாவில் நடித்து வருவதாக சில போட்டோக்களை தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

பிக் பாஸ் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பல பிரபலங்கள் சினிமாவில் ஸ்டார் ஆகி வருகின்றனர்.

அந்த வரிசையில் தாமரைச்செல்வி ரோபோ சங்கர் உடன் ஒரு படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

இடுப்புக்கு கீழே ஆடையணியாமல் ’வாட்ச்’களை அணிந்த பிக் பாஸ் நடிகை.. எல்லாம் நேரம் என கடுப்பான ஃபேன்ஸ்!

English summary

Bigg Boss Tamil fame Thamarai Selvi gets a movie chance with acts along with Robo Shankar and Singam Puli. She shared the happy news with photos in her instagram page. She became a part of Bigg Boss Tamil Season 5, Bigg Boss Ultimate and Bigg Boss Jodigal Season 2.