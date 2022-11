நடிகரின் மனைவியிடம் கத்திமுனையில் 200 பவுன் நகை கொள்ளை..சென்னையில் அடைமழையை பயன்படுத்தி துணிகரம்

சென்னை: சென்னையில் அடைமழை பெய்யும் நிலையில் பிரபல நடிகரின் வீட்டுக்குள் புகுந்த மர்ம ஆசாமிகள் நடிகர் மனைவையை கட்டிப்போட்டு 200 பவுன் நகைகளை கொள்ளையடித்துள்ளனர்.

மழையால் பொதுமக்கள் வீட்டுக்குள் முடங்கியுள்ள நிலையில் நடிகர் ஆர்.கே வீட்டில் இந்த கொள்ளை சம்பவம் நடந்துள்ளது.

போலீஸார் சிசிடிவி காட்சிகளை வைத்து கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர்.

சென்னையில் போதை பொருள் கலாச்சாரம் அதிகமாக உள்ளது. போதைக்காக பணத்தேவைக்காக பல்வேறு குற்றச் சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. இதுதவிர திருட்டு போன்ற சம்பவங்கள் நடந்து வருகிறது. ஆனால் இதுவரை சென்னையில் இல்லாத ஒரு சம்பவம் நேற்று நந்தம்பாக்கத்தில் நடந்துள்ளது. இதுபோன்ற கொள்ளை சம்பவங்கள் முன்னர் அடிக்கடி நடக்கும். ஆனால் சமீப ஆண்டுகளில் இப்படி நடந்ததில்லை. அதுவும் பிரபல் நடிகர் வீட்டில் இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Yashoda Twitter Review: கலங்கிய சமந்தாவை ஆனந்த கண்ணீர் சிந்த வைத்த ரசிகர்கள்.. யசோதா எப்படி இருக்கு?

English summary

Mysterious assailants broke into the house of a famous actor during heavy rains in Chennai and tied up the actor's wife and robbed him of 200 pounds worth of jewelry. The robbery incident took place at actor RK's house while people were stuck inside their houses due to rain. Police are looking for the robbers using CCTV footage.