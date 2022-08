வாரிசு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்து லீக்கான போட்டோக்கள்: விஜய்க்கும் சேர்த்து ரூல்ஸ் போட்ட இயக்குநர்

ஐதராபாத்: விஜய் நடித்து வரும் 'வாரிசு' படத்தின் படப்பிடிப்பு வேகமாக நடைபெற்று வருகிறது.

Vijay எடுத்த துணிச்சலான முடிவு, ரசிகர்களுக்கு இது Shocking Update தான்

வம்சி பைடிபல்லி இயக்கும் இந்தப் படம் அடுத்தாண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாகும் என படக்குழு அறிவித்துள்ளது.

'வாரிசு' சூட்டிங் ஸ்பாட்டில் எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் கசிந்து வருவதால், இயக்குநர் புது ரூல்ஸை போட்டுள்ளார்.

வாரிசு இயக்குநர் போட்ட அதிரடி உத்தரவு..இனிமேலும் அது நடக்க வாய்ப்பே இல்லை!

Photos and videos taken during the shooting of Vijay starrer 'Varisu' have been released one after another. Due to this, director Vamsi Paidipally has banned the use of cell phones during shooting ( விஜய் நடித்து வரும் ‘வாரிசு’ படத்தின் படப்பிடிப்பில் எடுக்கப்பட்ட போட்டோக்கள், வீடியோக்கள் அடுத்தடுத்து வெளியாகின. இதனால், படப்பிடிப்பில் செல்போன்கள் பயன்படுத்த இயக்குநர் வம்சி பைடிபைல்லி தடை விதித்துள்ளார் )