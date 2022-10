நடிகையை அறைக்குள் சிறை வைத்த தனியார் டெலிகாம் நிறுவன ஊழியர்கள்..என்னதான் நடந்தது?

பிரபல நடிகை ஒருவர் சிம்கார்டு வாங்கப்போன இடத்தில் ஊழியர்களுடன் ஏற்பட்ட மோதலை அடுத்து அறையில் தள்ளி பூட்டியுள்ளனர்.

தான் நடிகை எனக்காட்டிக் கொள்ளாமல் சிம் கார்டு வாங்கப்போனவர் சிறைப்பட்ட சுவராஸ்ய நிகழ்வு கேரளாவில் நடந்துள்ளது.

போலீஸ் வந்து மீட்டு உண்மை அறிந்த டெலிகாம் நிறுவன ஊழியர்கள் நடிகையிடம் மன்னிப்பு கேட்டதால் தப்பித்தனர்.

மொத்தத்தையும் இழுத்து மூடப்போறேன்.. சிம்கார்டு நிறுவனத்தையும் விடாத மீரா மிதுன்.. மோடியிடமும் புகார்

English summary

A famous actress was locked in a room after a clash with the staff where she went to buy a SIM card. A shocking incident has taken place in Kerala where a person who went to buy a SIM card without pretending to be an actress was jailed. The police came to the rescue and after learning the truth, the employees of the telecom company apologized to the actress.