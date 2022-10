தமிழகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய தேவர் மகன் திரைப்படம்..30 ஆண்டுகள்..கமல் வெளியிட்ட சுவாரஸ்ய படம்

தமிழகத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய படங்களில் தேவர் மகன் திரைப்படமும் ஒன்று.

கமல்ஹாசன் துணிச்சலாக இப்படத்தை எடுத்து வெளியிட்டார். அதில் கல்வி முக்கியம் பழைய விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தாதீர்கள் என்பதுதான் மெசேஜ்.

முதல் மரியாதைக்கு முன் சிவாஜி கணேசனுக்கு வலுவான பாத்திரமும், வடிவேலுக்கு பிரேக் கிடைத்த படம் என்றால் அது தேவர் மகன் தான்.

English summary

Devar Magan is one of the movies that created a stir in Tamil Nadu. Kamal Haasan bravely released the film. The message is that education is important and don't focus on old things. Devar Magan was the film that gave Sivaji Ganesan a strong role and Vadivel's break before the first honor.