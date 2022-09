சென்னையில் சினிமா தயாரிப்பாளர் கொலை..உடலை சாக்கு மூட்டையில் கட்டி சாலையில் வீசி சென்ற மர்ம நபர்கள்

சென்னையில் சாலையோரம் பிளாஸ்டிக் பையால் சுற்றப்பட்டு கிடந்த ஆண் பிணம் பற்றி போலீஸார் விசாரணை நடத்தினர்.

பிளாஸ்டிக் பையில் சுற்றப்பட்டு கிடந்தது சினிமா தயாரிப்பாளர் உடல் என்பதும் அவரை கொலை செய்தவர்கள் சின்மயா நகரில் சாலையோரம் வீசிச் சென்றதும் தெரிய வந்துள்ளது.

சினிமாத்துறையைச் சார்ந்த தயாரிப்பாளர் கொலை செய்யப்பட்டது திரைத்துறையினர் இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

Film producer brutally murdered in Chennai. It has come to light that the body of the filmmaker was wrapped in a plastic bag and his killers dumped it on the roadside in Chinmaya Nagar.