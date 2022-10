வெளிநாடுகளில் படமாக்கப்பட்ட முதல் தமிழ் திரைப்படம்.. எந்த நடிகரின் படம்னு தெரியுமா?

சென்னை: இன்றைய காலகட்டத்தில் வெளிநாடுகளில் திரைப்படம் படமாக்குவது ட்ரெண்டாக இருந்து வருகிறது.

அதிலும் சில இயக்குநர்கள் எந்த வெளிநாட்டில் இன்னும் படம் பிடிப்பு நடத்தப்படவில்லை என்று தேடி தேடி, ஏதாவது ஒரு பாடலையாவது படமாக்குவதை வழக்கமாக வைத்திருக்கிறார்கள்.

நடிகர்கள் 1960களில் வெளிநாடுகளுக்கு செல்வது என்பதே மிக மிக அரிது, இப்படிப்பட்ட காலக்கட்டத்திலேயே இயக்குநர் ஸ்ரீதர் இயக்கத்தில் "சிவந்தமண்" என்ற திரைப்படம் படமாக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

English summary

Filming abroad has become a trend these days. Moreover, some directors have a habit of shooting at least one film in any foreign country that has not yet been shot. It was very rare for actors to go abroad in the 1960s, and it was during such a period that the movie "Sivanthaman" directed by director Sridhar was shot.