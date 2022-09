நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1.5 கோடி அபராதம் விதித்த வருமான வரித்துறை..இடைக்கால தடை மீண்டும் நீட்டிப்பு

சென்னை: 'புலி' படத்திற்கு பெற்ற 15 கோடி ரூபாய் சம்பளத்தை மறைத்ததாக கூறி நடிகர் விஜய்க்கு ரூ.1.50 கோடி அபராதம் விதித்தது வருமான வரித்துறை.

வருமான வரித்துறை ரெய்டு நடத்திய ஆவணத்தில் புலி படம் வருமானத்தை மறைத்ததாக தாமதமாக அபராதம் விதித்ததாக விஜய் தரப்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்திருந்தது.

உத்தரவுக்கு இடைக்காலத் தடை விதித்து சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்கெனவே உத்தரவிட்டிருந்த நிலையில் இடைக்கால தடையை மீண்டும் நீட்டித்து உத்தரவிட்டுள்ளது.

English summary

Actor Vijay has been fined Rs 1.50 crore by the Income Tax Department for allegedly concealing the salary of Rs 15 crore received for the film 'Puli' Movie. Vijay's side pleads in the High Court that in the documents raided by the Income Tax Department, Puli Movie Film concealed the income and imposed a late penalty.The Madras High Court had already ordered an interim stay on the order and extended the stay again.